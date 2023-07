Maturzyści poznali wyniki. "Ten dzień otwiera nowe perspektywy" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Maturę zdało ponad 84 procent tegorocznych absolwentów szkół średnich - poinformował szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

W piątek odebrali świadectwa maturalne, w samym Szczecinie do matur podchodziło ponad 4 tysiące uczniów. Między innymi ci z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.



- Zdawałem rozszerzoną biologię i chemię. Wypadło mi to bardzo dobrze. Powyżej 80 procent z obydwu, więc powinienem się dostać na Pomorski Uniwersytet Medyczny. Zdawałem rozszerzoną matematykę, biologię, chemię i angielski. Wyniki są wyższe niż się spodziewałem. Dzisiejszy dzień pozwoli na otwarcie nowy dróg. Nowe perspektywy, studia, praca, życie towarzyskie. Wybieram się na psychologię, na Uniwersytet Warszawski. Już dziś są cztery różne imprezy. Taki mamy plan - mówili zadowoleni maturzyści.



Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Egzaminy poprawkowe odbędą się 21-22 sierpnia.