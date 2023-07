Pękła setka w tunelu. Promami tyle aut by nie przejechało

Tunel w Świnoujściu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad 100 tysięcy pojazdów przejechało już świnoujskim tunelem - informuje Zarząd Dróg Miejskich w Świnoujściu.

Rekordowe są dni weekendowe. Szczególnie te pierwsze, tydzień temu, zaraz po otwarciu, kiedy to wielu mieszkańców chciało po prostu sprawdzić, jak się nim jedzie - mówił dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu Paweł Szynkaruk. - To naprawdę wielka liczba. Wczoraj blisko 15 tysięcy. Ten rekordowy weekend, gdzie było ponad 22 tysiące pojazdów w obie strony dziennie to bardzo duże liczby. Zdecydowanie większe niż maksymalna możliwość przewozowa promów. Trzech Bielików i trzech Karsiborów.



Mimo, że teraz z przeprawy w centrum mogą korzystać wszyscy kierowcy, to kolejek tam nie ma, jednostki przewożą zazwyczaj po kilka pojazdów. Według szacunków, maksymalna przepustowość tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin, która zapewnia płynny przejazd to ok. 25 tys. pojazdów dziennie.