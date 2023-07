Można sprawdzić, czy ktoś z rodziny był na przymusowych robotach

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

80 tysięcy teczek i kart rejestracyjnych robotników przymusowych z czasów drugiej wojny światowej zachowało się w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Większość to Polacy.

W teczkach odnajdujemy też osoby przymusowo zatrudnione w fabryce Stoewera - mówi Witold Mijal, starszy kustosz Archiwum Państwowego w Szczecinie.



To akta II Oddziału Prezydium niemieckiej Policji. - Niemieckie firmy, które występowały w Szczecinie, to we wszystkich firmach niemieckich byli przymusowi robotnicy. To było powszechne zjawisko, jeśli chodzi o zatrudnienie w firmach niemieckich. Robotnicy, którzy świadczyli prace w zakładach Stoewer, także występują w tym zespole Prezydium Policji w Szczecinie - dodaje Mijal.



Teczki są ogólnodostępne. Każdy może sprawdzić czy członkowie jego rodziny byli na przymusowych robotach w Niemczech i gdzie pracowali.



- Zainteresowanie jest duże - mówi Witold Mijal. - To są formularze rejestracyjne posiadające, np. ten, który trzymam w ręku, 12 pól, imię, nazwisko, datę urodzenia, zawód, nazwę pracodawcy, miejsce przebywania, czyli dotyczy to nazwy obozu.



Szacuje się, że w czasie II wojny światowej w Niemczech pracowało przymusowo 3 miliony Polaków. Pierwsi robotnicy przymusowi z Polski dotarli do Szczecina już w październiku 1939 roku.