Pierwsze w Stargardzie mieszkanie wytchnieniowe [ZDJĘCIA]

Mieszkanie wytchnieniowe w Stargardzie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Mieszkanie wytchnieniowe w Stargardzie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Mieszkanie wytchnieniowe w Stargardzie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Mieszkanie wytchnieniowe w Stargardzie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Pierwsze mieszkanie wytchnieniowe dla osób zmagających się z przewlekłą chorobą i niepełnosprawnością, otwarto przy ul. Marii Konopnickiej w Stargardzie.

Adaptację mieszkania sfinansowano dzięki dotacjom z budżetu państwa i funduszy unijnych w ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia".



Dyrektor wydziału polityki społecznej w stargardzkim Urzędzie Miejskim Sebastian Lewkowicz podkreśla, że mieszkanie z całodobową opieką zapewni rodzinom i bliskim osób przewlekle chorych oddech i psychiczny komfort.



- Projekt przewidywał uruchomienie co najmniej dwóch miejsc opieki wytchnieniowej i udało nam się je zrealizować. Ale poszliśmy też krok dalej i uruchomiliśmy dodatkowe dwa miejsca. Ponieważ znajdujemy się w lokalu, który umożliwiał nam stworzenie takiej bazy, nie tylko dla mieszkańców województwa, ale też dla mieszkańców samego Stargardu. Mieszkanie może przyjąć na raz cztery osoby - mówi Lewkowicz.



Edyta Surdyk, jedna z opiekunek w mieszkaniu wytchnieniowym zapewnia, że są tu wyjątkowe warunki.



- Trzy pomieszczenia, są dwa pokoje sypialniane i jeden pokój gościnny. Będziemy przyjmować osoby na pobyt do dwóch tygodni i opieka będzie całodobowa. Tutaj już cały zakres, jakieś zajęcia, będzie to wszystko obejmowało - mówi Surdyk.



Opieką nad przebywającym w mieszkaniu przy ul. Konopnickiej zajmie się szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”. Na obsługę chorych oraz ich opiekunów miasto otrzymało także finansowe wsparcie z Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej.