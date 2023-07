Rozpoczyna się kulinarna "Bitwa Regionów"

Małgorzata Zybała z Koła Gospodyń Wiejskich "Malwy" z Tetynia liczy na to, że jurorom przypadnie do gustu tradycyjna potrawa, dobrze znana w polskiej kuchni. źródło: https://www.facebook.com/KGWMalwy/

7 kół gospodyń wiejskich z terenu powiatów łobeskiego i gryfickiego będzie walczyć w sobotę o miano najlepszego w kolejnym finale powiatowym konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów". Konkurs rozpocznie się o godzinie 9 w Łobzie.

Panie z koła gospodyń wiejskich ze wsi Lubień Dolny w gminie Resko po raz pierwszy biorą udział w tym konkursie. - Naszym popisowym daniem będzie paprykarz, w którym nie ma ani grama ryby - mówi Renata Robaszko z koła gospodyń. - Robimy go w blenderze. Wpierw robimy majonez z nerkowców, a później marchewkę miksujemy na drobno. Do marchewki dodajemy różne przyprawy, oczywiście nasze.



Na razie nie mamy swojej reprezentacji. Nasze Koła gospodyń wiejskich dopiero się tworzą - mówi Piotr Ćwikła, burmistrz Łobza. - Wraz z Centrum Usług Społecznych. Prowadzimy taki program aktywizacji terenów wiejskich i spotkania w poszczególnych sołectwach, gdzie właściwie prowadzimy razem powstawanie tych kół gospodyń wiejskich. Na terenie Łobza już teraz zawiązują się dwa koła gospodyń wiejskich, to jest Koło Gospodyń Wiejskich w Uniwiu i w Poradzu.



Konkurs kulinarny "Bitwa Regionów" będzie połączony z Dniami Łobza. Podczas imprezy - moc atrakcji dla najmłodszych, stoiska z gastronomią, występy i koncerty. Wieczorem koncert grupy De Mono.



Początek - godz. 9.00 (do 13.00) Nowoczesny Plac Koncertowy (tzw. Stare Boisko) przy ul. Niepodległości w Łobzie.



W sobotę także finał konkursu kulinarnego powiatu koszalińskiego - to w Tymieniu, przy Domu Ludowym. Za tydzień ostatni finał - w powiecie kołobrzeskim, przy Centrum Kultury i Książki w Gościnie.