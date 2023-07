Będzie Świdwińska Karta Mieszkańca. Właśnie trwają nad nią prace, a urzędnicy proszą mieszkańców o pomoc.

Karty mieszkańca funkcjonują w wielu miastach i umożliwiają m.in. korzystanie z atrakcji czy usług po preferencyjnych cenach.



Na razie nie wiadomo na co pozwoli ten świdwiński dokument, władze miasta informują, że wciąż to ustalają, chcą jednak, aby na temat karty wypowiedzieli się mieszkańcy.

Świdwinianie mają zdecydować, jak będzie wyglądać. Dwie jej wersje można zobaczyć na profilu burmistrza Piotra Felińskiego. Tam też można głosować naciskając odpowiednią reakcję.



Głosowanie potrwa do godziny 10tej w poniedziałek.