Korki w regionie [AKTUALIZACJA]

Weekendowe i wakacyjne wyjazdy powodują korki i utrudnienia na drogach regionu.

Godzina 16:00

Nieszczelna instalacja gazowa w samochodzie - i to wykryta na stacji benzynowej przy ulicy Kopernika w Szczecinie. Strażacy są na miejscu, potrzebna była kurtyna wodna, ulica jest obecnie nieprzejezdna.





Godzina 15:00

Uspokaja się nieco sytuacja na autostradzie A6 w kierunku morza - aut dalej sporo, okolice Węzła Kijewo wciąż zakorkowane, ale - w odróżnieniu od wcześniejszych problemów - w okolicach Wielgowa zaczyna się już w miarę płynna jazda.





Kolejne zwolnienie na S3 czeka kierowców w okolicach Goleniowa, dalej - nie licząc robót drogowych - ruch odbywa się w miarę płynnie.

Godzina 11:00





Godzina 10:00





Jeszcze około 4 kilometrów jazdy w korku na S3 w kierunku nad morze - to obecna sytuacja na trasie. Oznacza to naturalnie, że zwłaszcza po przedpołudniowych zatorach, sytuacja się normalizuje. Wspomniane 4 kilometry zatoru to okolice węzła Kijewo na wysokości Szczecina. Dalej w kierunku wybrzeża jedziemy już w miarę płynnie, ale w okolicy Goleniowa znowu wolniejszy ruch.Coraz większy korek widoczny jest na Autostradzie A6. Przede wszystkim dotyczy jadących w kierunku Gdańska czy też w stronę Świnoujścia. O tej porze zator przed dojazdem do węzła Rzęśnica sięga już węzła Klucz. To oznacza, że kierowcy stoją w dziesięciokilometrowym korku. Jadącym nad morze od strony Gorzowa Wielkopolskiego zalecamy obecnie przejazd trasą alternatywną przez Pyrzyce, Stargard, Nowogard i Golczewo.Dwa kilkukilometrowe korki na drodze szybkiego ruchu S3 i na Autostradzie A6. Zatory widoczne są przede wszystkim dla jadących w kierunku Gdańska czy też w stronę Świnoujścia.Na pierwszy korek natkniemy się przy dojeździe do węzła Klucz. Od strony Gorzowa Wielkopolskiego zator sięga prawie trzech kilometrów. Kolejny korek widoczny jest już przy dojeździe a szóstką do węzła Rzęśnica. Ten zator sięga prawie czterech kilometrów.