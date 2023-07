"Służymy ku chwale ojczyzny" - kolejni żołnierze złożyli przysięgę [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Kolejni żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyli w sobotę przysięgę. Uroczystość pod szczecińską Netto Areną zwieńczyła 28 dni szkolenia podstawowego każdego z elewów. Służymy ku chwale ojczyzny - mówi szeregowy Marlena Smolińska.

- Oczywiście jak najbardziej chcę zostać zawodowym żołnierzem i iść do szkoły oficerskiej. Wybór, którego dokonałam, jest w pełni świadomy. Także wyjazd na granicę biorę na siebie, na swoją własną odpowiedzialność. Jak najbardziej pojadę, jeżeli będzie trzeba - mówi żołnierz.



Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej nie brakuje chętnych do podjęcia służby w wojsku, mówi płk Roman Brudło z 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. - Chętnych do wojska mamy sporo i na pewno sytuacja bezpieczeństwa również na to wpływa, bo ludzie w Polsce są świadomi, że bez sprawnych i liczebnie właściwie skompletowanych sił zbrojnych nie będziemy w stanie odstraszać przeciwnika i oczywiście nie będziemy w stanie we właściwy sposób wypełniać swoich zadań. Odzew społeczny jest bardzo szeroki.



Po miesięcznym szkoleniu podstawowym na szeregowych czeka teraz 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego.