Obwodnica Sianowa oficjalnie otwarta [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Materiały GDDKiA

To kolejny odcinek drogi S6, który jest już przejezdny.

Uroczyste otwarcie drogi zorganizowano na węźle w Gorzebądzu. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker mówił o znaczeniu obwodnicy Sianowa nie tylko dla lokalnej społeczności, ale wszystkich kierowców przemieszczających się w tym regionie.



- Ci wszyscy, którzy do dzisiaj jeździli przez Sianów, wiedzą, że tracili w jedną stronę przynajmniej 15 minut na korki, które były w mieście. Ten przejazd będzie trwał dzisiaj dwie minuty - mówi Szefernaker.



W uroczystości uczestniczył także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który zaznaczał, że to kolejna ważna inwestycja drogowa na Pomorzu Zachodnim. - Jeszcze do końca nie wybrzmiały zachwyty i radości z otwarcia tunelu pod Świnią w Świnoujściu, a jesteśmy tutaj w Sianowie, żeby kolejny raz odbierać i cieszyć się wraz z wszystkimi z kolejnej deklarowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości inwestycji.



Obwodnica Sianowa to jeden z dwóch kluczowych odcinków drogi S6 realizowany w ostatnich miesiącach. Wciąż trwają prace na obwodnicy Koszalina. Ma ona zostać otwarta w pierwszym kwartale 2024 roku.