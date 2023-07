10 lat "Miqrokosmosu" w Radiu Szczecin. Urodziny na dziedzińcu Posejdona [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 1000 setów i 12 tysięcy utworów - tyle przez 10 lat zagrał dla słuchaczy Radia Szczecin DJ Miqro w audycji z muzyką taneczną "Miqrokosmos".

Z okazji urodzin audycji DJ Miqro z ekipą zagrał na dziedzińcu Posejdona. Miqro zagrał urodzinowego seta, a oprócz niego swoje sety zaprezentowali także didżeje, którzy często współpracują przy tworzeniu "Miqrokosmosu".



- Jak dostałem propozycję w 2013 roku, jeszcze za czasów Radia 94,4 to stwierdziłem, że oni są jeszcze bardziej szaleni niż ja. Ale audycja przyjęła się na początku bardzo dobrze. Od 10 lat gram muzykę taneczną, szeroko pojętą muzykę elektroniczną z gatunku house. Ale w audycji "Miqrokosmos" mieliśmy taki plan, żeby wmiksowywać nagrania, które są na playliście Radia Szczecin, czyli nagrania popowe, funkowe, z różnych gatunków w remiksach, które pasują do mojego stylu, co gram. Dziś jest 2023 rok i uważam, że audycja "Miqrokosmos" cieszy się fajną popularnością i wzięciem. Dowodem tego jest ta impreza. Nie spodziewałem się tak uśmiechniętych ludzi - mówi DJ Miqro.



Audycja "Miqrokosmos" jest do posłuchania w Radiu Szczecin Extra, a po wakacyjnej przerwie od września również na antenie Radia Szczecin w każdy czwartek o godzinie 23.