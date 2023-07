Obwodnica Sianowa. Ulga i olbrzymia zmiana dla mieszkańców [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Sianowa mówią o uldze po sobotnim otwarciu obwodnicy tego miasta. Przede wszystkim, to oznacza wreszcie koniec korków na ulicach Sianowa.

Jeszcze przed południem pierwsze samochody przejechały obwodnicą Sianowa. To kolejny odcinek drogi S6, ale dla lokalnej społeczności przede wszystkim olbrzymia zmiana w codziennej komunikacji. Jak mówią mieszkańcy, nowa droga pozwoli nie tylko zaoszczędzić czasu na stanie w korkach, ale także da im więcej spokoju.- Trzecia rano już trzeba było wstawać, bo zaczęły jeżdzić TIR-y. Transport poruszał się po Sianowie, a kto mieszakał przy głównych ulicach, to odczuwał to. W tej chwili szklanki się przestaną w domu przemieszczać. To wszystkim ułatwi komunikację. Chwilę więcej poświęcimy na spędzenie czasu w domu, a nie stanie w korkach - mówią mieszkańcy.Obwodnica Sianowa to jeden z dwóch kluczowych odcinków drogi S6 realizowany w ostatnich miesiącach. Wciąż trwają prace na obwodnicy Koszalina. Ma ona zostać otwarta w pierwszym kwartale 2024 roku. Koszt obu inwestycji to prawie 450 mln zł.