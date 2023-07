Szkoły nie ma pół wieku. Niezwykły zjazd [ZDJĘCIA]

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Uczniowie i nauczyciele szkoły, która jest zamknięta od prawie 50 lat, zjechali się do Burowa w gminie Goleniów.

Festyn dla mieszkańców, prelekcje o lokalnej historii i zawody sportowe - to wszystko po to, abyśmy mogli się spotkać i zintegrować - powiedziała nam Ludwika Herbacewicz, jedna z organizatorek wydarzenia. - Do tej szkoły chodziły trzy miejscowości: Szypulsko, Maciejewo i Burowo i teraz są to trzy gminy: Osino, Maszewo, Goleniów. Postawiliśmy coś zrobić, żeby wszystkich ludzi zjednoczyć i razem zebrać. I pomyśleliśmy, że szkoła nas połączyła.



Na festyn przyszło wielu lokalnych mieszkańców, więc już planujemy kolejne wydarzenia w kolejnych wsiach - mówi Irena Fall. - Takie są zamysły, żeby w każdej ze szkół zorganizować coś takiego i mieszkańcy, którzy chodzą do tych szkół, żeby też byli.



Szkoła Podstawowa w Burowie została zamknięta w 1974 roku, obecnie w budynku mieści się siedziba koła łowieckiego.