Prezentacja Messiego w Miami. Znana jest już data

Fot. Jan Pachlowski [Radio Szczecin]

Skończyły się niepowodzenia i domysły. Wiadomo, kiedy oficjalnie Argentyńczyk Leo Messi zostanie zaprezentowany jako nowy zawodnik Miami Inter, zespołu z amerykańskiej ligi MLS.

Piłkarz odrzucił wszystkie lukratywne propozycje z Arabii Saudyjskiej i FC Barcelony i zdecydował się na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych.



Prezentacja odbędzie się na stadionie Interu w Miami w przyszłą niedzielę wieczorem 16 lipca o godzinie o godzinie 20 czasu lokalnego, to będzie o 2 nad ranem czasu polskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek.



W oświadczeniu poinformowano, że wydarzenie będzie obejmowało rozrywkę i przemówienia na boisku, a dalsze szczegóły zostaną podane w najbliższych dniach. To oznacza, że Leo Messi i jego klub oficjalnie doszli do porozumienia, co do ostatecznej treści kontraktu. Nieoficjalnie za rok gry Argentyńczyk ma otrzymać około 55 milionów dolarów.



Wraz z przeprowadzką argentyńskiej gwiazdy do Stanów Zjednoczonych inne zespoły MLS są zdeterminowane, by pozostać konkurencyjnymi i aktywnie zabiegać o ważne transfery. New York City FC wyraziło zainteresowanie Brazylijczykiem Neymarem. Jego umowa z Paris Saint-Germain wygasa w 2025 roku, ale przyszłość jest niepewna i od jakiegoś czasu krążyły plotki, że piłkarz może odejść przed wygaśnięciem kontraktu. Sam Neymar nie wykluczył możliwości gry w MLS po zakończeniu swojego pobytu w Europie. Chociaż mówi się o potencjalnym powrocie do Barcelony, brazylijska gwiazda nie zamyka drzwi przed przeprowadzką do USA.