Młodzież ze Szczecina przygotowuje się do ŚDM

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Co najmniej kilkadziesiąt osób ze Szczecina wybiera się na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. To ci, którzy są oficjalnie zarejstrowani. Chociaż spotkanie z papieżem w Portugalii zaplanowano na pierwsze dni sierpnia, to już tydzień wcześniej rozpoczną się spotkania w portugalskich diecezjach poprzedzające główne wydarzenie.

Grupa od szczecińskich salezjanów wyjeżdża za dwa tygodnie i przed spotkaniem z papieżem będą duchowo przygotowywać się w Porto. Hania i Dominik są z parafii św. Jana Bosko w Szczecinie.



- To będą moje pierwsze Światowe Dni Młodzieży. Chcę poznać nowych ludzi, ale tez chcę doświadczyć relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, która może się wywiązać w tak dużym wydarzeniu, na które przyjeżdżają osoby z całego świata - mówi Hania. - Też spotkanie z Ojcem Świętym, myślę, że dla każdego jest to wielkie wydarzenie, nie tylko duchowe. Ojciec Święty jako głowa kościoła, który jednoczy nas wszystkich i prowadzi do Pana Boga - mówi Dominik.



Salezjanka Siostra Elżbieta Młynarczyk trzeci raz będzie na Światowych Dniach Młodzieży. - Tym młodym ludziom, którzy z nami jadą i tym którzy tam będą, cieszę się, że będą mogli doświadczyć, że nas wyznających wiarę w Chrystusa naprawdę jest wielu. To jest kościół młody, który daje nadzieję na to, że są ludzie, którzy chcą żyć blisko Boga, Chrystusa.



Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie rozpoczną się 1 sierpnia.