Łoś kopnął mężczyznę

Fot. FB Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

To niecodzienna akcja ratowników regionie. O tym, że lepiej nie zaczepiać łosia przekonał się jeden z plażowiczów. Bo Łoś pojawił się nad Bałtykiem, w Łazach w gminie Sianów. Do zdarzenia doszło w piątek późnym wieczorem.

Ratownicy o sprawie informują dla przestrogi. Interweniowali do pacjenta z obrażeniami głowy. Jak się okazało kopnął go łoś. Mężczyzna trafił do szpitala.



Ratownicy ewakuowali plaże, bo zwierzę było bardzo niespokojne i zagrażało innym. W końcu udało się go przepędzić do lasu.



Łosie nie są agresywne i nie atakują ludzi, chyba że czują się zagrożone i chcą się bronić.