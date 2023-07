Stracili dobytek życia. Zbiórka dla pogorzelców z Karczewa

W pożarze stracili dorobek życia, potrzebują pomocy. Chodzi o Elżbietą i Sławomira Bukowiec z Karczewa pod Gryficami. W minioną środę ogień pojawił się w ich gospodarstwie.

Spłonęły hale magazynowe należące do rodziny. W jednej z nich znajdował się sprzęt rolniczy oraz linia do sortowania ziemniaków. Ogień strawił też płody rolne, uratować udało się sprzęt rolniczy.Na pomoc ruszyli przyjaciele i sąsiedzi, którzy zorganizowali zbiórkę w internecie na odbudowę gospodarstwa.Straty oszacowano na setki tysięcy złotych. Do uzbierania jest prawie pół miliona złotych.