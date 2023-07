Korki w regionie [AKTUALIZACJA]

Są już pierwsze utrudnienia na trasie ze Szczecina nad morze i z powrotem. Zwolnimy na autostradzie A6, w okolicy Węzła Kijewo, tak jest w obu kierunkach.

Godzina 13:00



Przed Rurką zaczyna się korek na trasie S3 od Świnoujścia do Szczecina. Wolno dojeżdżamy prawie do Węzła Kijewo. Nad morze jedziemy prawie płynnie. Zwolnimy jedynie na wysokości Troszyna. Korek ma jednak mniej niż kilometr.



Nie ma już utrudnień w Dolicach. Na ulicy Kolejowej o poranku doszło do poważnego wypadku. Jedna osoba zginęła. Samochód, który wjechał w budynek został już posprzątany.



Godzina 12:00



Kolejny zator w stronę Świnoujścia zaczyna się przed Troszynem, tam odcinek trasy S3 jest remontowany.



Z kolei wracając do Szczecina zatrzymamy się przed Łozienicą. Ten zator ma około dwóch kilometrów.



Utrudnienia są na ulicy Kolejowej w Dolicach. O poranku samochód osobowy wjechał tam w domu. Jedna osoba zginęła na miejscu. Nadal pracują tam służby.