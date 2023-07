Szwedzi na praktykach u polskich żołnierzy

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Z portu wojennego w Świnoujściu wypłynął Kontyngent, który pod dowództwem polskiego oficera będzie dowodził Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO. W zespole będą obecni także marynarze z innych krajów, w tym Szwedzi, którzy by wejść do NATO będą praktykować pod okiem Polaków.

Polski Kontyngent z portu wojennego wypłynął w poniedziałek w południe. Pierwszy raz w historii do udziału w NATO-wskim zespole Marynarka Wojenna RP skierowała także trałowce ORP "Drużno" i ORP "Hańcza" - mówi Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 FOW.



- Marynarze, którzy przejęli w czwartek dowodzenie nad stałym zespołem sił obrony przeciwminowej, będą brali w nim udział. Wychodzą dzisiaj na morze, okręt ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki", dwa trałowce 8. Flotylli Obrony Wybrzeża - mówi Lewandowski.



Polski dowódca Piotr Bartosewicz przyznaje, że w czasie misji dowodził będzie w sumie 10. okrętami. W szczytowym momencie 500 marynarzami, w tym załogą ze Szwecji.



- Trzon tego sztabu stanowią Polacy. Na czas misji dołączają do nas szef sztabu z Holandii, oficer operacyjny z Niemiec, oficer łącznikowy z Kanady, dwóch Szwedów. Oni będą u nas odbywać swego rodzaju praktyki. Są na ostatniej prostej, żeby dołączyć do NATO - mówi Bartosewicz.



Okrętem flagowym zespołu na najbliższe pół roku będzie okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej - ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki".