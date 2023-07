Były minister o suszy w regionie

Tak dotkliwej suszy w regionie nie było od lat - mówi rolnik i były minister rolnictwa. Zdaniem Artura Balazsa to będą wyjątkowo chude plony, właśnie ze względu na brak deszczu.

Jego zdaniem ostatnie opady nie poprawiły sytuacji. Balazs popiera również działania innych rolników, którzy domagają się wysłania w teren specjalnych komisji oceniających skalę strat. To dlatego, że rządowa aplikacja, która miała diagnozować szkody nie zdaje egzaminu - mówił były minister w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi".- Żadna aplikacja nie będzie skuteczna i będzie powodowała tylko jeszcze większe namiętności i rozczarowanie. W ciągu ostatnich pięciu lat, to - przynajmniej jeżeli chodzi o teren, na którym mieszkam - to jeszcze tak dotkliwej suszy nie było, jak w tym roku, a więc plony będą bardzo mocno zredukowane - alarmował Balazs.Rolnicy od miesięcy skarżą się, że aplikacja do monitorowania pogody nie działa. Ostatnio zaczęli sami kręcić filmy, które mają dokumentować szkody wyrządzone przez suszę.Więcej o tym w audycji " Na Szczecińskiej Ziemi ".