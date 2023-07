Strategiczna inwestycja w Świnoujściu. Umowa na budowę terminala kontenerowego

Belgijska firma Deme Concessions i katarski Qterminal podpiszą w poniedziałek z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przedwstępną umowę na budowę i użytkowanie Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu.

Urząd Morski w Szczecinie wybuduje do terminalu nowy tor podejściowy i falochron.- Został przyjęty wieloletni program na budowę infrastruktury dostępowej do portu zewnętrznego w Świnoujściu; program jest już podpisany, mamy zagwarantowane środki, jest to ponad 10 miliardów złotych na budowę toru podejściowego do Świnoujścia o głębokości 17 metrów i szerokości 500 metrów oraz falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu - wylicza Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego.Nowy tor podejściowy umożliwi wpłynięcie do terminalu największych kontenerowców, jakie wchodzą na Bałtyk.- Kontenerowce będą pewnie miały przeważające parametry, czyli ok. 400 metrów długości, 60 metrów szerokości. W przypadku masowców długość będzie mniejsza, a szerokość podobna. To maksymalne statki, które wchodzą na Bałtyk o zanurzeniu 15 metrów - dodał.- Umowa jest wynegocjowana, oczywiście może ulegać zmianom część załączników, ale te załączniki będą dynamicznie rosły w miarę postępów prac. Trzeba pamiętać, że dopiero będzie zlecany projekt - mówi prezes portu, Krzysztof Urbaś.Rząd zapewnił finansowanie toru podejściowego do terminalu i budowy falochronu osłonowego.- Jedyną kwestią, która nie pozwala nam podpisać finalnej umowy jest postępowanie transgraniczne ze strony niemieckiej, przed którego zakończeniem nie będzie mogła być wydana decyzja środowiskowa. Jeżeli chodzi o pozostałe warunki, to ten najważniejszy został spełniony; pan premier Mateusz Morawiecki podpisał plan wieloletni dla Urzędu Morskiego w Szczecinie, czyli doprowadzenia toru wodnego 17 metrów do portu zewnętrznego w Świnoujściu - dodał.Wartość inwestycji jest szacowana na około 3 miliardy złotych. Terminal Głębokowodny w Świnoujściu ma być gotowy na przełomie 2025 i 2026 roku.Umowa zostanie podpisana na jednym z nabrzeży w porcie w Szczecinie.