Autobus wodorowy na ulicach Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pierwszy polski autobus wodorowy pojawił się na ulicach Szczecina. Chodzi o Neso Bus, który może przejechać bez tankowania nawet 450 kilometrów.

Do niedzieli będzie woził mieszkańców na różnych liniach - dziś na 87, jutro - 68. Neso Bus jest w całości zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce.



Zdaniem Macieja Nietopiela, prezesa spółki Polski Autobus Wodorowy pojazd nie emituje spalin i oczyszcza powietrze.



- Najnowsze rozwiązania technologiczne, najczystsze i najbardziej ekologiczne. To jest coś do czego będziemy dążyli nie tylko w zachodniej Europie, ale także w coraz większej ilości polskich miast. Transport wodorowy jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o zeroemisyjność - tłumaczy Nietopiela.



Miasto Szczecin na razie nie przewiduje ogłoszenia przetargu na zakup autobusów wodorowych - przyznaje Prezydent Szczecina Piotr Krzystek: - Na razie jesteśmy jeszcze w postępowaniach na autobusy w stu procentach elektryczne. Autobusy wodorowe w mieście, to też kwestia dostępności środków zewnętrznych.



Obecnie po ulicach Szczecina kursuje ponad 30 autobusów elektrycznych i hybrydowych. Pozostałe zasilane są silnikiem diesla.