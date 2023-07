Szczecińscy naukowcy poszukują ofiar rzezi wołyńskiej

Fot. Twitter / Andrzej Ossowski

Naukowcy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prowadzą na Wołyniu prace poszukiwawcze. To przełom w relacjach polsko-ukraińskich i historyczny moment dla samych naukowców, którzy po 80 latach od Rzezi Wołyńskiej mogą upomnieć się o ofiary ukraińskich nacjonalistów.

Działania na terenie Ukrainy to dzieło fundacji Wolność i Demokracja, a wybrany przez nią zespół szczecińskich naukowców ma ogromne doświadczenie w wyjątkowo trudnych przypadkach.



Poszukiwania trwały już od półtora miesiąca, ale ze względu trwającą na Ukrainie wojnę były objęte embargiem informacyjnym. Jak mówi szef zespołu szczecińskich genetyków i antropologów dr habilitowany Andrzej Ossowski, nie tylko trwająca wojna świadczy o trudności tego zadania.



- Jest to miejsce, do którego ciężko dojechać, a kiedy spadnie deszcz to jest to wtedy praktycznie niemożliwe. Dotarcie w to miejsce zajmuje czasem około 2 godzin, a co dopiero prowadzenie tam bardzo skomplikowanych prac poszukiwawczych. Na tę chwilę przebadaliśmy około 1,5 hektara terenu wytypowanego do badań - tłumaczy Ossowski.



Wieś Puźniki już nie istnieje na mapach, nie ma tam żadnych zabudowań. Historycy szacują, że zginęło tam prawie 100 osób, 80 z nich ma być pochowana w zbiorowej mogile, i to właśnie tej mogiły poszukują szczecińscy naukowcy. W całej fali ludobójstwa prowadzonego przez ukraińskich nacjonalistów zwanej "Rzezią Wołyńską" zginęło około stu tysięcy Polaków.