2022. Szczecińska pielgrzymka dotarła do Kobylanki. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ruszyły zapisy na Szczecińską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę.

Najbardziej wytrwali uczestnicy wyruszą z Pustkowa i Świnoujścia, cztery dni później grupy połączą się w Szczecinie, skąd do Częstochowy będzie jeszcze 540 kilometrów.



Ks. Karol Łabenda jest dyrektorem pielgrzymki, a na trasę wyruszy szesnasty raz. Trochę kilometrów w nogach więc już ma.



- Dziennie każdy pielgrzym przemierza trasę 30-35 kilometrów. Są trasy krótsze i są dłuższe; najdłuższy odcinek to ze Stepnicy do Szczecina, który liczy nieco ponad 46 kilometrów - powiedział.



Na pielgrzymce można liczyć na wspólnotę, modlitwę, ale nie tylko.



- Przede wszystkim można poznać swoje słabości i swoje zalety. Czas pieszego pielgrzymowania, czy w ogóle pielgrzymek tym się różni od turystyki religijnej, że to czas osobistego nawrócenia, czas pokuty, czas ofiary - dodał.



Początek pielgrzymowania w Świnoujściu 25 lipca. Cztery dni później w Szczecinie. Zapisy pod adresem szczecinska.pl.