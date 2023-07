Sołtys ambasadorem? Dlaczego nie! (To się opłaca)

Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski od trzech lat wybiera "Sołtysa Roku". Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin/Archiwum]

Polscy sołtysi mogą zostać ambasadorami: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska zachęcają do współpracy przy promocji rządowego programu Czyste Powietrze.

Można z niego otrzymać dotację na wymianę starego pieca, czy też na docieplenie budynku. Od 2018 roku dotacje otrzymało 640 tysięcy rodzin na łączną kwotę 15 miliardów złotych, a budżet programu to ponad 100 miliardów zł.



Tym samym pełnomocnik premiera ds. Czystego Powietrza - Paweł Mirowski zachęca sołtysów, aby zostali ambasadorami programu.



- Próbujemy przekonać sołtysów do tego, ze będąc liderami społecznymi, osobami zaufania społecznego, zresztą wybieranymi spośród nas w sołectwach. Są doskonałymi osobami, żeby próbować przekazać ideę czystego powietrza wśród mieszkańców. No, bo przecież oni znają mieszkańców ze swoich miejscowości - mówi Mirowski.



Zachęca sołtysów, aby zostali jego ambasadorami. Każda możliwość współpracy, to korzyść dla wsi i jej mieszkańców - mówi sołtys Mielęcina, w gminie Człopa, Lucyna Witkowska.



- Jednak efekty są: z Radą Sołecką, z Kołem Gospodyń Wiejskich dużo zrobiliśmy, poszliśmy do przodu jeśli chodzi o rewitalizację, o postęp - powiedziała.



Jak zaznacza, polska wieś się zmieniła ale jest jeszcze dużo do zrobienia - także jeśli chodzi o termomodernizację.



W poniedziałek w Kłębowcu pierwsze spotkanie w tej sprawie z udziałem sołtysów z powiatu wałeckiego.