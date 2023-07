Umowa na Głębokowodny Terminal Kontenerowy podpisana [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Umowa na budowę Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu podpisana. Zawarli ją przedstawiciele belgijskiej firmy Deme Concession, katarskiego Qterminals oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Terminal kosztował będzie ponad 3 miliardy złotych i jest inwestycją strategiczną dla polskiej gospodarki - uważa wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.



- Dla nas nie było wątpliwości, że ta inwestycja musi rozpocząć się, przy takiej dynamice rozwoju polskich portów, w tym szczególnie rozwoju portu Szczecin-Świnoujście. Naturalną rzeczą jest budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu i ten proces faktycznie się rozpoczyna - tłumaczy Gróbarczyk.



Głębokowodny Terminal Kontenerowy powstanie na morzu i będzie rozbudowywany etapami - zapowiada prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś.



- Docelowo będą to dwa stanowiska dla dużych jednostek i dwa - dla mniejszych. Wyniki terminalu warunkują po prostu tempo jego rozwoju. Trzeba mieć jednak pierwszą jednostkę, która będzie mogła pokazać, że to, co mówili dzisiaj przedstawiciele belgijskiej firmy Deme Concession i katarskiego Qterminals, to nie bierze się z niczego. Oni to przemyśleli, bo to oni będą inwestowali w to bardzo duże pieniądze - podkreśla Urbaś.



- Dla nas było kluczowe, aby to był Głębokowodny Terminal Kontenerowy, a nie Feederowy, bo nie chcemy być dostawcą dla innych portów. Tę gałąź oczywiście też będziemy rozwijać, ale kluczowe jest dla nas budowanie serwisów transoceanicznych, a więc np. połączenie z Dalekim Wschodem - dodaje Gróbarczyk.



Belgowie i Katarczycy nie tylko wybudują terminal, ale także będą jego operatorami po zakończeniu budowy.