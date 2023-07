Wielkie korki w Koszalinie odejdą do historii?

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Po trzech latach, wiadukty na al. Monte Cassino w Koszalinie będą ponownie przejezdne. Na poniedziałek zaplanowano oficjalne otwarcie inwestycji.

Pierwsi kierowcy, po nowych wiaduktach, przejadą jeszcze dziś wieczorem. Wcześniej, od godz. 17 mosty przetestują biegacze.



Około 20.30 powinien zostać otwarty natomiast ruch kołowy. Stało się tak po ubiegłotygodniowej próbie wytrzymałościowej i wydaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.



Poseł ziemi koszalińskiej Paweł Szefernaker mówi, że dzięki inwestycji kierowcy z Koszalina będą mogli zapomnieć o korkach w tej okolicy.



- Cieszę się, że dzięki dobrej współpracy rządu i samorządu ta inwestycja będzie zrealizowana i zostanie otwarta. Te ostatnie miesiące i lata korków w Koszalinie odejdą do historii - podkreśla Szefernaker.



Mosty im. Powstańców Warszawskich mają 240 metrów długości i 26 m szerokości.

Koszt inwestycji to prawie 50 milionów złotych, a 24 miliony to wsparcie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.