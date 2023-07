Miliony na sprzęt dla strażaków ochotników z regionu [WIDEO, ZDJĘCIA]

1,7 mln złotych trafi do 38. jednostek OSP z terenów byłego województwa szczecińskiego na wyposażenie jednostek - to kolejne wsparcie w ramach programu Eko-Strażak.

Podpisanie umów na dofinansowanie odbyło się w Przybierniowie, pod tamtejszą jednostką OSP - mówi Marek Subocz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.- M.in. kamery termowizyjne, systemy odprowadzania spalin, szafki do remiz, ale również pralnice wraz z suszarkami. Abyście po prostu tę waszą służbę pełnili w sposób bezpieczny, ale także i zdrowy - mówi Subocz.Pieniądze pomogą unowocześnić jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie - zaznacza nadbrygadier Jarosław Tomczyk, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.- Te środki finansowe pomogą w znacznym stopniu doposażyć wasze jednostki, żebyście dalej skutecznie nieśli ten poziom ratowniczy - mówi Tomczyk.Łącznie do rozdysponowania przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu Eko-Strażak są 4 miliony złotych - 3 mln zł już trafiły do strażaków ochotników z regionu.