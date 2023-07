Do plaży w świnoujskiej dzielnicy Przytór dojedziemy komunikacją miejską

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Od dziś do plaży w świnoujskiej dzielnicy Przytór dojedziemy autobusem Komunikacji Miejskiej.

Ten kursuje co 30 minut, a do plaży dojeżdża dopiero co utwardzoną drogą za Podziemnym Miastem. Kursy odbywają się na trasie PKP Warszów - plaża Przytór przez ulice Barlickiego i Sosnową.



Czas przejazdu wynosi 30 minut - mówi Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia.



- Pierwszy kurs linii autobusowej numer "P" do plaży na prawobrzeżu Świnoujścia oraz do muzeum Podziemne Miasto wystartował o godzinie 8.30 z dworca PKP. Pojazdy jeżdżą co pół godziny do godz. 19. W poniedziałek pogoda nie rozpieszczała plażowiczów, więc w autobusach nie było tłoczno. To pewnie kwestia kilku najbliższych dni, by mieszkańcy Świnoujścia oraz ich goście zaczęli korzystać z tego udogodnienia - mówi Jaz.



Przygotowana przez Spółkę Gaz-System tymczasowa droga między Podziemnym Miastem a plażą dopuszcza wyłącznie ruch autobusowy, pieszych i rowerzystów.