RSnW: Zmieni się całkowicie strategia funkcjonowania NATO

Otwarcie drogi do Sojuszu Północno Atlantyckiego dla Ukrainy to będzie najważniejsza decyzja, jaka zapadnie w Wilnie podczas szczytu NATO - oceniał w programie "Radio Szczecin na Wieczór" przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł PiS Michał Jach.

- Zmieni się całkowicie strategia funkcjonowania NATO. Sojusz pracuje nad tym co najmniej od 1,5, jeśli nie od dwóch lat. Będą przyjęte Procedury gwarantujące o wiele szybsze decyzje NATO dotyczące mobilizacji, a także wystawienia odpowiednich sił przeciwko Rosji w razie jej prowokacji lub próby rozpętania kolejnej zawieruchy wojennej - powiedział Jach.- Ważną decyzją szczytu w Wilnie będzie zmiana batalionowych sił szybkiego reagowania NATO na brygadowe - mówił poseł Koalicji Polskiej Radosław Lubczyk. - Dla mnie gwarancją bezpieczeństwa jest to, żeby tu było wojsko NATO-wskie i sprzęt NATO-wski. Wiem, że dziś logistyka to chwila moment, ale symbolicznie te wojska NATO-wskie ze sprzętem NATO-wskim powinny stać na wschodniej granicy Polski.Szczyt NATO w Wilnie rozpoczyna się we wtorek. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda.