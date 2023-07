Budowa terminalu w Świnoujściu. Prognozy: Miliardowe wpływy z podatków

Terminal kontenerowy w Świnoujściu. źródło: www.port.szczecin.pl

Osiem miliardów z podatków i praca dla 900 osób - to prawdopodobny efekt powstania w Świnoujściu Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego.

Umowę na jego budowę i późniejszą dzierżawę z belgijsko-katarskim konsorcjum podpisał w poniedziałek prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś.



- Ponieważ nasz terminal nie będzie tak duży, myślę że pierwszy etap to może być kilka miliardów. Wydaję mi się, ale nie biorę za to odpowiedzialności, że drugi etap może być zbliżony, biorąc pod uwagę wielkość, która jest zakładana przy budowie, może oscylować wokół ośmiu miliardów złotych - powiedział Urbaś.



Licząc budowę terminalu i nowe podejście dla statków do Świnoujścia za w sumie 11 miliardów, będą to największe inwestycje w gospodarce morskiej ostatnich lat - podkreśla wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.



- Myślę, że przy tej inwestycji, budowa przejścia przez Mierzeję Wiślaną jest naprawdę niewielkim przedsięwzięciem. Zakładamy tu inwestycję na kilkadziesiąt miliardów złotych. Pierwszy etap jest już zapewniony - mówi Gróbarczyk.



Terminal powstanie ma pirsie w morzu, znajdą się na nim dwa stanowiska cumownicze dla największych kontenerowców, jakie mogą wchodzić na Bałtyk.