Aleja Gwiazd w Sorrento. Zgarnij bilet! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"To będą muzyczne przeboje sprzed lat, ale przy takiej muzyce każdy będzie się dobrze bawił."

Tak zapewniają organizatorzy piątej edycji Alei Gwiazd, czyli koncertu, który odbędzie się 28 lipca w szczecińskim Teatrze Letnim. Gościem specjalnym będzie Helena Vondrackowa, ale na scenie pojawią się także m.in. Anna Jurksztowicz, Halina Frąckowiak czy Mietek Jurecki.



Starsi goście imprezy powspominają, a młodszym na pewno niektóre utwory przypadną do gustu - mówił w Letnim Studiu Radia Szczecin Lech Prieff ze stowarzyszenia Sorrento, które organizuje wydarzenie.



- Koncerty, które proponujemy na terenie kawiarni Sorrento pokazują, że jest to i muzyka dla starszego, i młodszego pokolenia. Przygotowywane są już nowe aranżacje starych przebojów - podkreślał Prieff.



Bilety na to wydarzenie możecie wygrać w Radiu Szczecin. Formularz konkursowy znajdziecie na radioszczecin.pl w zakładce konkursy, a wśród gości koncertu organizatorzy wylosują nagrodę - auto elektryczne.