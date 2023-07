Specjalny program w Kołobrzegu. Tanie mieszkania na wynajem

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeg realizuje program tanich mieszkań na wynajem. Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze już na koniec wakacji.

„Mieszkania dla rozwoju” to program skierowany do osób, które nie mają zdolności kredytowej, a nie kwalifikują się także do pozyskania od miasta lokalu komunalnego.



Magistrat realizuje obecnie budowę pierwszych czterech budynków na osiedlu Witkowice, w których powstają 124 mieszkania. Wszystkie zostaną wynajęte, a do urzędu wpłynęło łącznie 187 aplikacji od mieszkańców.



Prace są już mocno zaawansowane, a Robert Cieciora, prezes Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego realizującego inwestycję mówi, że pierwsi lokatorzy odbiorą klucze do mieszkań na koniec wakacji.



- Pierwsze 31 mieszkań będzie oddane na koniec sierpnia tego roku. Kolejne będą miesiąc później, ostatnie dwa budynki z tego etapu będą oddane na koniec stycznia i koniec marca przyszłego roku - powiedział Cieciora.



Założeniem projektu jest to, by lokale od miasta były tańsze, niż na rynku komercyjnym. Czynsz za 45-metrowe mieszkanie dwupokojowe wynosi tu około 1600 złotych miesięcznie. Dla porównania za lokal o podobnym metrażu na wolnym rynku trzeba zapłacić średnio o tysiąc złotych więcej.



Cała inwestycja kosztuje 35 mln złotych.