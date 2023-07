Nie wolno przywozić do UE artykułów pochodzenia zwierzęcego

Osoby wjeżdżające na terytorium Unii Europejskiej nie mogą wwozić na jej teren żywności pochodzenia zwierzęcego - przypomina Izba Administracji Skarbowej.





Obostrzenie to wynika z regulacji unijnych i związane jest przede wszystkim z ryzykiem wprowadzenia chorób takich jak choćby ASF.Od tej reguły są jednak wyjątki - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Wyjątek stanowią specjalne produkty spożywcze przeznaczone na użytek własny, wymagane ze względów medycznych albo żywność dla małych dzieci. Możemy przywieść do 2 kg łącznie takich produktów, o ile nie wymagają chłodzenia do czasu ich otwarcia, opakowania są nienaruszone, chyba że zawartość w danej chwili jest w użyciu - informuje Brzoza.Kontrola wwozu produktów zwierzęcych odbywa się w portach lotniczych, portach morskich oraz na granicach lądowych z państwami trzecimi - czyli Białorusią, Rosją i Ukrainą.