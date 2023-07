Metropolita Lwowa w Szczecinie. "To była walka z Kościołem Rzymskokatolickim"

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

W kulturze każdego narodu i każdego człowieka jest instynkt, aby pogrzebać zmarłych. Tym bardziej w naszej kulturze chrześcijańskiej - mówi metropolita Lwowa. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki komentuje apel przewodniczącego polskiego Episkopatu o zgodę na ekshumację i pochówek ofiar Wołynia.

Arcybiskup przebywa w Szczecinie i we wtorek ma przewodniczyć mszy św. w Bazylice Archikatedralnej w intencji Polaków zamordowanych 80 lat temu podczas rzezi wołyńskiej.



Tragedia wołyńska, a raczej ludobójstwo dokonane na Polakach nie było tylko ze względu na narodowość i na to, że oni byli Polakami, ale przede wszystkim to była walka z Kościołem Rzymskokatolickim - uważa abp Mokrzycki. - Tych mordów dokonywano często w kościołach. Mordowano w większości kapłanów. Nie chciano, żeby na tych terenach rozwijała się wiara rzymskokatolicka i tego doświadczamy także dzisiaj, ponieważ w Ukrainie w dalszym ciągu Kościół Rzymskokatolicki jest dyskryminowany.



Czy Ukraina czeka na wizytę papieża Franciszka? - Ta wizyta była bardzo oczekiwana i potrzebna na początku trwającej wojny. Dziś Ojciec Święty Franciszek nie cieszy się wielkim autorytetem w Ukrainie i myślę, że obecnie jego wizyta nie przyniosłaby wielkiego entuzjazmu i nie byłaby przyjęta z wielką życzliwością - odpowiada abp Mieczysław Mokrzycki, który był również sekretarzem papieskim Jana Pawła II.



