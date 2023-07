Tymczasowa droga na plażę w Świnoujściu już dostępna [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Mieszkańcy świnoujskiego Warszowa w końcu mogą dostać się do plaży. Spółka Gaz-System utwardziła dojazd pod samo wejście i wynajęła autobusy, kursujące na trasie Warszów - plaża w Przytorze.

Przypomnijmy, że droga przy terminalu LNG została zamknięta ze względu na zagrożenie terrorystyczne.



Droga zamknięta ma być czasowo, a rozwiązaniem doraźnym jest przeniesienie wejścia do dzielnicy Przytór, gdzie na dniach powstała utwardzona droga przez las, która pozwala na przejazd rowerzystów i przejście pieszych.



- Bardzo dobrze się idzie. - Autobus dojeżdża 100-150 metrów do plaży, także jest okey. - Autobus jeździ, właśnie idę zobaczyć rozkład i będziemy wracać do domu - mówią mieszkańcy.



Jednak to rozwiązanie nie rekompensuje straty i zdaniem plażujących, ma wiele mankamentów.



- To jest dla oka, taka profilaktyka, żeby ludzi trochę uszczęśliwić, ale jaki to jest poziom drogi do tego, co było tam? - Jak można tu ludzi nie wpuścić samochodami. Jak ma matka jechać z dwójką dzieci? - Wszystko jest w kurzu, jest za daleko, jeszcze z trójką dzieci - mówią plażowicze.



Ku Morzu zamknięta jest od trzech miesięcy. Jej ponowne otwarcie związane jest z pewnością służb, że terminal LNG jest w pełni bezpieczny.