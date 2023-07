System nagłośnienia na Dworcu Głównym jest do poprawy

Pracujemy nad poprawą nagłośnienia na dworcu Szczecin Główny - zapewnia spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Nasi Słuchacze twierdzą, że bardzo często komunikatów na peronach nie słychać.- Na samym początku działało to super. Naprawdę było fajnie słychać. I teraz jest pytanie, dlaczego to się popsuło? - Poszedłem do dyżurnego na peron trzeci i pani dyżurna powiedziała, że oni już wielokrotnie zgłaszali do kolejowych zakładów łączności tę sprawę, że jest tak cicho - mówią słuchacze.Otrzymujemy takie sygnały - mówił w naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji " Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego spółki PKP PLK.- W godzinach szczytu problem mogą tutaj stanowić pociągi. Kiedy one stoją, generują ten specyficzny hałas. Wystąpiliśmy do producenta sprzętu, czy istnieje możliwość zwiększania głośności komunikatów w porze dziennej oraz obniżania głośności w porze nocnej. Do tej pory wyglądało to tak, że ta głośność musiała być przez całą dobę ustawiona na stałym poziomie - mówił Pietrzykowski.Kiedy nagłośnienie będzie poprawione, na razie nie wiadomo.