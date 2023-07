Rowerowe patrole interweniują nad morzem

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Policjanci na rowerach - to sezonowy sposób kołobrzeskiej komendy na poprawę bezpieczeństwa nad morzem.

Rowerowe patrole policji funkcjonują w Kołobrzegu od 2016 roku. To rozwiązanie stosowane przez miejscową komendę w czasie sezonu letniego.



Młodszy aspirant Stanisław Malepszak mówi, że policjanci przesiadając się na rowery mogą być skuteczniejsi i szybsi w swoich interwencjach nad morzem.



- Patrole rowerowe są po to, aby reagować na zakłócanie ładu, porządku, udzielanie pomocy, pomaganie innym w pasie nadmorskim, tam gdzie radiowozem nie można dojechać. Przemieszczamy się po deptakach czy parkach nadmorskich - mówi Malepszak.



Rowerowa służba wymaga od policjantów dużej wytrzymałości fizycznej. Codziennie pokonują oni kilkadziesiąt kilometrów - mówi posterunkowy Zbigniew Trzciński.



- Zależy ile interwencji podejmujemy na co dzień w tych patrolach rowerowych, ale to jest około 30-50 kilometrów. Przemieszczamy się do Podczela w kierunku Dźwirzyna - mówi Trzciński.



Policjanci na rowerach różnią się umundurowaniem od swoich kolegów. Mają krótkie spodenki, białe koszulki i kaski. Poza tym ich wyposażenie nie odbiega od innych funkcjonariuszy.



Służbę na rowerach pełni czterech mundurowych, którzy będą w ten sposób patrolować wybrzeże do końca wakacji.