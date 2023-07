Budowa promu. "Wykonawca wyprzedził harmonogram"

Źródło: PŻM

Postępuje budowa pierwszego promu dla Polskiej Żeglugi Morskiej - jak informuje wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, w Gdańskiej Stoczni Remontowej, na ogromnych pontonach odbywa się właśnie łączenie gotowych już, złożonych z kilku sekcji, bloków jednostki.

W ocenie Gróbarczyka, to dowodzi zdolności naszych firm do budowania dużych statków w Polsce. - Te promy są realizowane. Za chwilę pierwszy prom będzie na wodzie, natomiast najgorsze jest to, że ta opozycja, która jest tak umoczona w historyczne niszczenie przede wszystkim branży stoczniowej dziś nie jest w stanie nawet pogodzić się z tą sytuacją, że w Polsce da się budować duże jednostki, da się budować duże promy - powiedział Gróbarczyk.



Wodowanie pierwszego promu planowane jest na jesień tego roku. - Zakładamy, że około września będzie kompletny kadłub. Pozostaje rok na wyposażenie tej jednostki, więc jesteśmy jak najbardziej w czasie. Wykonawca potwierdza, że o kilka tygodni wyprzedzili cały harmonogram, więc to nas bardzo cieszy - podkreśla Gróbarczyk.



Kontrakt zakłada budowę trzech promów dla PŻM i PŻB. Statki będą miały napęd na gaz skroplony oraz bardzo długą linię ładunkową dla samochodów.