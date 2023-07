Polimery rozpoczną sprzedaż w tym roku

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Sprzedaż swoich produktów Polimery Police rozpoczną w trzecim kwartale tego roku - zapowiedział prezes Grupy Azoty Polyolefins Andrzej Niewiński. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Sprzedaż swoich produktów Polimery Police rozpoczną w trzecim kwartale tego roku - zapowiedział prezes Grupy Azoty Polyolefins Andrzej Niewiński.

Dodał, że przyszli odbiorcy otrzymają produkt zapakowany na paletach w 25-kilogramowe worki lub odbierać będą cysternami.



- To oznacza, że wyprodukowany polipropylen będzie dostarczany do naszych dystrybutorów, jak również planujemy pozyskać klientów bezpośrednich. Z tym, że ten proces potrwa trochę dłużej i liczę, że produkt, który będziemy dostarczali do klientów bezpośrednich, dotrze do nich w 2024 roku - mówi Andrzej Niewiński, prezes Spółki Grupa Azoty Polyolefins.



Tworzywa sztuczne produkowane w Policach będą trafiać głównie na rynek europejski - dodaje Andrzej Niewiński. - Tysiąc kilometrów od Polic to główne rynki. Przede wszystkim Europa centralna, trochę południowa. Mam tu na myśli Słowację, Czechy, Węgry, rejon niemieckojęzyczny, czyli Niemcy, Austria i oczywiście Polska. To są nasze docelowe rynki, na których będziemy lokowali niemal całą produkcję.



Polimer Police to największa inwestycja w polskiej chemii w ostatnich latach. Zakład wybudowano od podstaw. Cały czas instalacje polimerów są w fazie rozruchu.