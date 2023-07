Nowoczesna platforma do badania dna akwenów trafi do Szczecina [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Do Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie trafi platforma, która pomoże badać dno akwenów. Umożliwi nakreślenie map nawigacyjnych w miejscach, w których wcześniej pomiary nie były możliwe.

Platforma pozwoli nam na badanie głębszych zbiorników - mówi Małgorzata Jaremba, hydrograf z Urzędu Żeglugi Śródlądowej.



- Stojąc na nabrzeżu będziemy mogli zaplanować trasę tej platformy i ona w sposób autonomiczny będzie badała to, co znajduje się na dnie. Badanie tych akwenów nie byłoby możliwe, więc z wykorzystaniem takiej platformy będzie możliwe rozszerzenie naszej działalności - mówi Jaremba.



Platforma będzie dofinansowana z pomocą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.



Nasze programy pozwalają odciążyć budżet Urzędu przy zakupach drogiego sprzętu - mówi Marek Subocz, prezes funduszu.



- Dotychczasowa współpraca z Urzędem Żeglugi Śródlądowej coraz bardziej się rozwija. Z naszych środków został zakupiony chociażby samochód elektryczny, przeznaczyliśmy na to ponad 150 tysięcy złotych. Ale wiem, że urząd wnioskował o zakup kolejnych samochodów hybrydowych typu plug-in - mówi Subocz.



Platforma będzie wyposażona w sondę, która pozwoli na badanie dna akwenów. Dane zebrane podczas pomiarów nakładane są później na mapy, które można za darmo pobrać ze strony Urzędu Żeglugi Śródlądowej.