Ekspert RSnW: gdyby nie ciche chińskie wsparcie, to Rosji już nie ma

Jestem optymistą, jeśli chodzi o wygraną Ukrainy w wojnie z Rosją - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" profesor Piotr Grochmalski z Instytutu Sztuki Wojennej.

Według naszego gościa, obecnie Ukraina zyskała przewagę technologiczną na Rosją, a zasoby liczebne oby dwóch armii są podobne. Z tym, że Rosja rzuciła wszystkie siły, odsłaniając granice z Chinami.



- Tak naprawdę ten potencjał Rosji już dzisiaj, gdyby nie ciche i ukryte wsparcie chińskie w postaci wsparcia gospodarczego, to Rosji już nie ma. Ta skala uzależnienia od Chin, a z drugiej strony pełne odkrycie granic, bo przecież Rosjanie ściągnęli wszystko co mieli z Dalekiego Wschodu. To wystawienie się Chinom na tacy, to jest coś porażającego - mówił Grochmalski.



Według szczątkowych informacji z frontu podawanych przez światowe agencje, to żołnierze Wołodymyra Zełenskiego małymi krokami wypychają wojska Władimira Putina.