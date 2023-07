Orkiestra z Goleniowa będzie rywalizować w USA [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Będą reprezentować województwo zachodniopomorskie na arenie międzynarodowej. Młodzieżowy Zespół z Goleniowa leci do Stanów Zjednoczonych na finały Mistrzostw Świata Organizacji Marszowych i Zespołów Pokazowych.

We wtorek wylatują do Buckhannon w zachodniej Virginii, gdzie zaprezentują przygotowane przez siebie show z udziałem tancerzy. Jedziemy po złoto - mówią członkowie działającej przy Goleniowskim Domu Kultury Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Wood & Brass Band".



- Ja jestem perkusistą, gram na bębnie basowym. Kocham muzykę. - Ja gram na melofonie, taka większa trąbka z inną tonacją. Ten tydzień jest bardzo intensywny. Ćwiczymy do Stanów. - To jest duże wyróżnienie, że takie małe miasteczko jedyne z Polski jedzie na takie mistrzostwa. Jedziemy po złoto - mówią muzycy. - Krzysztof Sypień, prowadzący Młodzieżową Orkiestrę z Goleniowa. - Będziemy w tym roku konkurować pośród dwudziestu kilku zespołów z całego świata. Jedziemy tam przede wszystkim po doświadczenia, po znajomości i żeby móc się rozwijać. Zakładamy, że będzie dobrze.



Mistrzostwa Świata Orkiestr w Buckhannon startują w czwartek w przyszłym tygodniu i potrwają do niedzieli.



Zespół z Goleniowa jedzie w 47-osobowym składzie. Najmłodszy uczestnik ma 9 lat - najstarszy 24.