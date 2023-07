Zawodnik spod Kołobrzegu mistrzem Polski w darcie

Fot: klub Wiking Koszalin Fot: klub Wiking Koszalin

Sylwester Karbowiak z podkołobrzeskiego Wrzosowa został mistrzem Polski w darcie. Ten sukces otwiera mu drogę do reprezentacji kraju.

Mistrzostwa Polski rozegrano w Tarnowie Podgórnym, gdzie do rywalizacji w steel darcie przystąpiło 349 mężczyzn. Wśród nich Sylwester Karbowiak, który w drodze po tytuł mistrzowski musiał zmierzyć się z 11 rywalami. Chociaż mieszkaniec Wrzosowa reprezentujący klub Wiking Koszalin znajduje się na szóstym miejscu w tegorocznym rankingu krajowych darterów, to nie sądził, że do domu wróci jako mistrz Polski. Jak mówi, ten sukces zawdzięcza nie tylko treningowi, ale w dużej mierze rywalizacji z najlepszymi zawodnikami.



- Zacząłem grać lepiej w momentach jak okazało się, że potrafię urwać lega takiemu zawodnika, który reprezentuje Polskę, który grał Federacji tej zawodowej, gdzieś tam na mistrzostwach świata się pokazał - mówi Karbowiak.



Ten sukces sprawił, że Sylwester Karbowiak zostanie włączono do kadry Polski i będzie reprezentował nasz kraj w czasie przyszłorocznych mistrzostw Europy.