Utrudnienia na drogach w Szczecinie

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Informacje dla kierowców i pasażerów, od weekendu w Szczecinie utrudnienia na drogach.

Przystanek "Krzekowo" będzie przesunięty przez prace drogowe na ul.Klonowica. Od przyszłego tygodnia do końca lipca znajdować się będzie 50m dalej w kierunku Zaawadzkiego. Dotyczy to linii autobusowej 60 jadącej na Stocznię Szczecińską.



Utrudniony będzie także ruch na Rayskiego w najbliższy weekend. Przez całą niedzielę ulica od placu Grunwaldzkiego do placu Zamenhofa będzie zamknięta. Utrudnienia związane są z imprezą "Rajskie dni".