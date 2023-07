"Wyżej się nie da" - ruszają zawody wspinaczkowe na kominie [WIDEO]

To będzie okazja, żeby zobaczyć w akcji mistrzów wspinaczki, ale też być może zarazić się nową pasją albo po prostu miło spędzić czas. Ruszają wspinaczkowe zawody w ten weekend w Szczecinie. Zawodnicy będą zmagać się na najwyższej ścianie wspinaczkowej w Polsce - na kominie po dawnej fabryce Wiskord. Wysokość konstrukcji to 252 metry.

Wszystko będzie bardzo widowiskowe, nawet dla osób, które nie znają się na tej dyscyplinie. Do tego będzie można samemu spróbować swoich sił we wspinaniu, będzie też znacznie więcej atrakcji dla widzów - mówiła w "Radiu Szczecin na Dzień Dobry" jedna z organizatorek, Zuzanna Waligórska.- Możemy zobaczyć wspinaczy w trakcie tej wędrówki na top [szczyt komina - przyp.red.]. Tak więc polecamy jakiś koc, lornetkę czy lunetę i przyjść oglądać zawody. W sobotę planujemy właściwie cały dzień rozrywki. Od godziny dziesiątej będzie można przyjść coś zjeść. O godzinie 15 startuje DJ, planujemy after party. W trakcie całego dnia będą też odbywały się skoki Base Jump, to są skoki ze spadochronem, Mamy trampolinę, huśtawki, więc jakby jak najbardziej można tam przyjść po prostu jak na piknik - mówi Waligórska.Zawody "Wyżej się nie da" potrwają do niedzieli.