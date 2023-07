Ważna korekta w rozkładzie świnoujskich promów Bielik

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Promy Bielik w Świnoujściu będą kursowały zgodnie ze starym rozkładem do końca letniego sezonu. To oznacza, że z dwóch stron Świny odbijać będą co 20 minut.

Po 14 lipca promy w centrum Świnoujścia miały kursować co pół godziny. Plany samorządu odnośnie pracy Bielików zweryfikowała rzeczywistość. Okazuje się, że choć pojazdów na przeprawie jest niewiele, to pieszych, rowerzystów i osób na hulajnogach - tysiące każdego dnia.



Stąd decyzja o przedłużeniu starego, częstego kursowania. Przynajmniej do końca sierpnia. Po tym czasie ma zapaść decyzja, o ewentualnym nowym rozkładzie. Ten dopasowany będzie do potrzeb podróżujących i w największej mierze uzależniony jest od natężenia ruchu w określonych godzinach, na przykład porannych i szczycie, czyli powrotów i wyjść do szkół lub zakładów pracy.