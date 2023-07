Print screen Stargardzki Budżet Obywatelski

To ostatni dzwonek na oddanie swojego głosu. Tylko do poniedziałku można głosować na projekty w Stargardzkim Budżecie Obywatelskim. Do wyboru jest 40 projektów, łącznie pomysły wybrane do realizacji mogą kosztować nawet ponad dwa miliony złotych.