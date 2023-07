Iguana na gigancie. Wybrała się na spacer ulicami Szczecina

Fot. Zwierzogród. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt

Iguana spacerowała w Szczecinie i finalnie trafiła do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Zwierzogród" w Wielgowie.

Prezes Ośrodka, Paulina Seweryniak opowiada, że jaszczurkę znalazła spacerująca mieszkanka Szczecina.



- Jedna z pań skontaktowała się z nami, że ma takiego zwierzaka i za bardzo nie wie co ma zrobić. Poleciłam jej, aby mimo wszystko do wieczora jaszczurka u niej została, bo obstawiam, że pewnie ktoś po prostu wystawił legwana na zewnątrz na ogródek. Pewnie wróci pan albo pani z pracy i najprawdopodobniej zorientuje się, że zwierzęcia nie ma. Tak się nie stało, więc w środę wieczorem jaszczura trafiła do nas - mówi Seweryniak.



Do zabrania zwierzęcia z ośrodka potrzebne jest okazanie dokumentów poświadczających legalność jego nabycia.