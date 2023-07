Pływające miasto "The World" w Szczecinie

200-metrowy statek The World wpłynie dziś do Szczecina. Ze względu na zanurzenie zacumuje przy nabrzeżu bułgarskim za chłodnią Gryfa.

To ekskluzywny wycieczkowiec, który już raz gościł w Szczecinie podczas regat. Do Szczecina nie przypływa dużo wycieczkowców: mamy średnio trzy-cztery zawinięcia w ciągu roku. Ruch pasażerski zamarł podczas epidemii.



Szczecin cieszy się natomiast dużą popularnością wśród ekskluzywnych wycieczkowców rzecznych, które docierają do naszego miasta m.in. z Berlina i pływają po Zalewie Szczecińskim. Zawinięć takich statków jest nawet 80 w ciągu roku.