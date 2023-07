Trafili do tymczasowego aresztu. Przyznali się do sześciu kradzieży. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Okradali seniorów, staną przed sądem - prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia.

Mężczyzna i kobieta dokonali w sumie siedmiu kradzieży; ich ofiarami padały starsze osoby z Gryfic, Kołobrzegu, Goleniowa i Szczecina. Seniorzy tracili oszczędności swojego życia.



Sprawcy pod pozorem m.in. prezentacji i sprzedaży ubrań wchodzili do mieszkań seniorów, odwracali ich uwagę i kradli pieniądze.



Zatrzymała ich policja z Gryfic.



Trafili do tymczasowego aresztu. Przyznali się do sześciu kradzieży.



Oboje byli już karani. Odpowiedzą za kradzieże szczególnie zuchwałe. Grozi im do ośmiu lat więzienia.